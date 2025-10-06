Европейские рынки акций выросли в пятницу, кроме германского

Фото: Zuma\TASS

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5% - до 570,45 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,67%, французский CAC 40 - 0,31%, итальянский FTSE MIB - 0,42%, испанский IBEX 35 - 0,57%. Германский DAX потерял 0,18%.

Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные, значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемого HCOB и S&P Global, в сентябре увеличилось до 51,2 пункта с 51 пункта в августе, как и сообщалось ранее.

Индикатор сферы услуг в еврозоне в сентябре поднялся до 51,3 пункта (предварительно сообщалось о подъеме до 51,4 пункта) с 50,5 пункта месяцем ранее. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее снижении.

В Германии сводный PMI составил 52 пункта против 50,5 пункта в августе, тогда как PMI сферы услуг вырос до 51,5 пункта с 49,3 пункта.

Сводный PMI Франции опустился до 48,1 пункта, минимума с апреля, с 49,8 пункта месяцем ранее. Индекс сферы услуг снизился до 48,5 пункта с 49,8 пункта в августе.

В Великобритании сводный PMI, рассчитываемый S&P Global, в сентябре составил 50,1 против 53,5 пункта в августе. Индикатор сферы услуг опустился до 50,8 пункта с 54,2 пункта в предыдущем месяце.

Объем промышленного производства во Франции в августе уменьшился на 0,7% к предыдущему месяцу, сообщило статуправление страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали подъем в среднем на 0,3%.

Среди компонентов Stoxx Europe 600 лидером роста стал германский Raiffeisen Bank International, акции которого подорожали на 7,4% после сообщений СМИ о том, что Австрия предложила включить в новый пакет антироссийских санкций "разморозку" доли в строительном концерне Strabag стоимостью около 2 млрд евро, что позволит Raiffeisen компенсировать убытки, понесенные из-за судебных решений в России.

Наибольшее снижение в составе индикатора продемонстрировали котировки бумаг французского разработчика ПО для бизнеса Sopra Steria (на 5,2%).

Акции производителей полупроводниковой продукции, днем ранее показавшие сильный рост на оптимизме по поводу сделок OpenAI с южнокорейскими Samsung и SK Hynix, а также японской Hitachi, в основном не смогли сохранить позитивную динамику.

Капитализация BE Semiconductor сократилась на 2,3%, ASM International - на 0,9%, Infineon Technologies - на 0,3%. Бумаги STMicroelectronics подорожали на 0,8%, ASML Holding - на 0,3%.

Среди компонентов FTSE 100 наилучшую динамику показала аутсорсинговая Bunzl (+4,5%).

На фоне роста цен на драгметаллы, медь и цинк в Лондоне повысились котировки бумаг Fresnillo (на 1,1%), Endeavour Mining, Glencore (на 1,9% у обеих), BHP (на 2,3%), Anglo American (на 1,7%), Antofagasta (на 1,5%).

Капитализация банков NatWest Group и Barclays увеличилась на 3,8% и 1,3% соответственно, ритейлера Marks & Spencer - на 0,7%.

В Германии самый сильный подъем продемонстрировала Merck KGaA (+2,7%). Рыночная стоимость Brenntag, Deutsche Bank и Daimler Truck выросла на 0,8%, Continental - на 1,1%.

На торгах в Париже акции гостиничного оператора Accor подорожали на 1,8%. Бумаги оператора сервиса международных платежей Edenred поднялись в цене на 3,7%, сталелитейной ArcelorMittal - на 2,3%, производителей товаров класса "люкс" Kering, LVMH и EssilorLuxottica - на 3,8%, 1,9% и 0,9% соответственно.