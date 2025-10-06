Поиск

Французская Ardian купит одну из крупнейших энергокомпаний Ирландии Energia Group

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Французская инвесткомпания Ardian покупает одну из крупнейших энергетических компаний Ирландии – Energia Group.

"Сделка не повлияет на клиентов, сотрудников, партнеров и поставщиков, мы сохраняем приверженность реализации нашей стратегии и поддержке устойчивого энергетического будущего Ирландии", - говорится в пресс-релизе Energia.

Ardian приобретает компанию у I Squared Capital, работающей в сфере инфраструктурных инвестиций. I Squared владеет Energia с 2016 года, тогда она купила ее за 1 млрд евро.

Сумма сделки не раскрывается. По данным газеты Financial Times, ссылающейся на информированные источники, Energia оценена в рамках сделки более чем в 2,5 млрд евро.

Energia обеспечивает электроэнергией более 900 тыс. домохозяйств и бизнесов в Ирландии, а также в Северной Ирландии. Ей принадлежит крупный портфель ВИЭ-активов, включающий 16 ветропарков, а, кроме того, компания является партнером в проекте строительства центра обработки данных в Дублине мощностью 165 МВт.

Ardian является крупным инвестором в инфраструктуру, ранее в этом году она увеличила долю в материнской компании лондонского аэропорта Хитроу. Ardian также является инвестором германской энергокомпании EWE.

Приобретение Energia является первой инвестицией Ardian в Ирландии.

Ardian Energia Group I Squared Capital Франция Ирландия
