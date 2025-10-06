Поиск

BASF приблизилась к продаже Carlyle подразделения лакокрасочных материалов за 7 млрд евро

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Германская химкомпания BASF близка к продаже подразделения по выпуску лакокрасочных материалов американской Carlyle за 7 млрд евро, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

BASF провела аукцион, который привлек интерес нескольких инвесткомпаний, включая KPS Capital Partners. Предложение Carlyle превзошло заявки других инвесторов, и она начала эксклюзивные переговоры, сообщили источники.

Важнейшими клиентами подразделения BASF по выпуску лакокрасочных материалов являются германские автопроизводители. Число его сотрудников превышает 10,3 тыс. человек, годовые продажи составляют порядка 3,8 млрд евро.

Продажа этого бизнеса обеспечит приток ресурсов BASF, оказавшейся в серьезном кризисе из-за скачка цен на энергоносители в результате российско-украинского конфликта, отмечает FT. В прошлом году она была вынуждена сократить дивиденды на треть.

Акции BASF прибавляют в цене 0,5% на торгах в понедельник. За последний год их стоимость снизилась на 8%.

