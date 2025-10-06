США планируют заключить с Украиной соглашение о беспилотниках

В ответ Вашингтон может продать Киеву оружие на десятки миллиардов долларов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - США намерены заключить с Киевом соглашение, в рамках которого Вашингтон получит украинские технологии беспилотников, а Киеву продадут вооружения на сумму в десятки миллиардов долларов, сообщает в понедельник издание Semafor.

"США готовят соглашение в сфере вооружений, по которому Киев передаст Вашингтону военные технологии", - информирует издание.

По его данным, речь идет о беспилотниках. Semafor пишет, что в данный момент в Вашингтоне находятся украинские официальные лица для обсуждения потенциального соглашения.