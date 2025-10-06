Поиск

Индонезия восстановила лицензию на работу TikTok

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Власти Индонезии восстановили лицензию на работу в стране соцсети TikTok после предоставления компанией запрошенных ими данных, пишет CNBC.

В частности, TikTok предоставила данные об "эскалации трафика и монетизации сервиса TikTok Live" в период с 25 по 30 августа, заявили в министерстве связи и цифровых дел Индонезии.

Вечером в пятницу индонезийские власти временно лишили соцсеть статуса зарегистрированного оператора электронных систем после того, как она не предоставила запрошенные данные в полном объеме.

"После отмены этой приостановки пользователи TikTok смогут продолжить деятельность в обычном режиме, в то время как правительство обеспечивает, чтобы цифровое пространство оставалось здоровым, безопасным и прозрачным", - говорится в официальном правительственном пресс-релизе.

Число пользователей TikTok в Индонезии превышает 100 млн.

