S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды

Dow снизился по итогам торгов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американские индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды по итогам торгов в понедельник, а Dow Jones Industrial Average прервал шестидневную серию роста.

DJIA понизился на 0,14% и составил 46694,97 пункта.

S&P 500 увеличился на 0,36% - до 6740,28 пункта.

Nasdaq прибавил 0,71% и достиг 22941,67 пункта.

Участники рынка продолжали следить за ситуацией с приостановкой работы правительства США, или шатдауном, который длится уже седьмой день.

В понедельник конгрессмены вновь голосовали по предложенному демократами плану финансирования правительства и направленному на решение проблем с финансированием законопроекту республиканцев, однако ни один из проектов не приняли.

Американский президент, республиканец Дональд Трамп заявил, что ведутся переговоры с демократами.

"Прямо сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам", - сказал он в Белом доме.

В то же время лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил в понедельник, что демократы не ведут никаких переговоров с администрацией Трампа о прекращении шатдауна.

"Я не знаю ни одного демократа, который разговаривал бы с президентом Трампом или членами его администрации по вопросу возобновления работы правительства" - сказал Джеффрис журналистам.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер подтвердил, что демократы в верхней палате Конгресса США не участвуют в подобных переговорах.

"Заявление Трампа не соответствует действительности, но если он, наконец, будет готов работать с демократами, мы будем за столом переговоров", - сказал сенатор.

В среду инвесторы ждут публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%.

Акции Advanced Micro Devices подскочили на 23,7% по итогам торгов на новостях о том, что OpenAI может получить 10% чипмейкера в рамках сделки на десятки миллиардов долларов. AMD выпустила в пользу разработчика ChatGPT варрант на свои акции, права в рамках которого будут предоставляться в том числе в зависимости от объемов внедрения ее чипов. В рамках партнерства OpenAI внедрит графические процессоры AMD Instinct общей потребляемой мощностью 6 ГВт. Развертывание первой секции в объеме 1 ГВт начнется во втором полугодии 2026 года.

Капитализация Nvidia Corp., конкурирующей с AMD, снизилась на 1,1%.

Рыночная стоимость Tesla выросла на 5,5% на ожиданиях презентации нового автомобиля.

Цена акций Microsoft Corp. увеличилась на 2,2%, Alphabet Inc. - на 2,1%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Amazon.com Inc. - на 0,6%.

Котировки бумаг Apple Inc. снизились на 0,5%.

Капитализация Comerica Inc. повысилась на 13,7% после новостей о его покупке банком Fifth Third Bancorp за $10,9 млрд.

Бумаги Fifth Third подешевели на 1,4%.

Goldman Sachs Group нарастил рыночную стоимость на 0,9%, Citigroup Inc. - на 0,3%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,2%. Bank of New York Mellon снизил ее на 0,2%, Bank of America Corp. - на 0,5%.

Акции Verizon Communications потеряли в цене 5,1% после новостей о немедленном назначении новым главным исполнительным директором компании Дэна Шульмана, бывшего главы PayPal Holdings Inc., вместо Ханса Вестберга.

Цена бумаг горнодобывающей Critical Metals взлетела на 45,2% на сообщениях СМИ о том, что правительство США ведет переговоры о приобретении доли в компании.

Рекрутинговая Heidrick & Struggles увеличила капитализацию на 19,6% после новостей о ее покупке группой инвесторов, включая Advent, с оценкой на уровне $1,3 млрд.

