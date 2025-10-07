Еврокомиссия намерена предложить пошлины в 50% на всю импортную сталь

Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия намерена предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира сверх квоты, сообщает Financial Times.

Британское издание пишет, что такой шаг нанесет несоразмерный ущерб сталелитейной промышленности Великобритании, 80% экспорта которой идет в Европу. Импорт стали, вытесненной из Евросоюза, также может хлынуть в Великобританию.

Глава лоббистской группы UK Steel Гарет Стейс предупредил, что новые пошлины "могут стать смертельными для многих оставшихся сталелитейных компаний" Великобритании. Он призвал министров "осознать настоятельную необходимость принятия собственных мер для защиты от потока импорта".

"Это, пожалуй, самый крупный кризис, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании. Правительство должно приложить все усилия, чтобы использовать наши торговые отношения с Европейским союзом для обеспечения квот для Великобритании, иначе нас ждет катастрофа", - сказал Стейс.

Пошлины усилят давление на отрасль, которая испытывает трудности из-за высокой стоимости энергоносителей, глобального перепроизводства из-за избытка китайской стали и инвестиций, необходимых для декарбонизации сталелитейного производства.

Британская сталелитейная промышленность уже столкнулась с 25-процентными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом после того, как лейбористскому правительству не удалось добиться обещанного соглашения о нулевых пошлинах. Однако гораздо большая доля британской стали продается в Европу, чем в Америку.

Производители стали оказывают давление на правительство, требуя от него реализации долгожданной стратегии в отношении стали, которая, как ожидается, будет представлена этой осенью, чтобы изменить будущее отрасли, а не метаться от кризиса к кризису, отмечается в статье.

В 2024 году производство стали в Великобритании упало до 4 млн тонн - самого низкого объема со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Европейская стальная промышленность также испытывает трудности из-за усиления конкуренции с дешевым импортом из Китая, Турции, Вьетнама и других стран. В отрасли было объявлено о сокращении 18 тыс. рабочих мест в прошлом году, что стало дополнением к потере порядка 90 тыс. рабочих мест с 2008 года, по данным Eurofer.

Импортные пошлины необходимы, "другого способа обеспечить долгосрочную защиту сталелитейной промышленности нет", заявил один из чиновников ЕС. "В противном случае мы останемся без сталелитейной промышленности", - добавил он.

В 2024 году Евросоюз импортировал 28 млн тонн стали, что составляет четверть потребления. В рамках предлагаемого нового режима беспошлинные квоты будут охватывать 18,3 млн тонн с учетом того, что ЕС планирует предоставлять квоты на определенные категории продукции, а также некоторым странам-поставщикам.