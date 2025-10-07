Силы правительства Сирии и отряды курдов достигли перемирия после эскалации в Шейх-Максуде

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительственные силы Сирии и возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (СДС) смогли добиться прекращения огня после столкновений в Алеппо, сообщает во вторник издание "Хюрриет".

Столкновения произошли ранее в районах Шейх-Максуд и Ашрафия. По версии местных СМИ, к эскалации ситуации привело нападение бойцов СДС на сирийские службы безопасности в Шейх-Максуде. Поступала информация о гибели сирийского военнослужащего и ранении еще трех.

В сирийском Минобороны заявили, что причиной конфронтации стали "атаки сил Рабочей партии Курдистана/Отрядов народной самообороны и СДС, нападение на гражданских лиц и попытки взять под контроль больше деревень". В ведомстве отметили, что по-прежнему желают реализации прежних договоренностей с СДС и не хотят начинать военную операцию.

Власти провинции Алеппо приостановили на 7 октября работу всех общественных и образовательных учреждений.

10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, отмечали турецкие СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало. Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за расформирование возглавляемых курдами СДС.

В июле в СДС заявляли, что пока не могут пойти на разоружение своих бойцов.



