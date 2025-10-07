Таиланд запустит программу стимулирования потребления на $1,4 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство Таиланда утвердило программу стимулирования потребления на 44 млрд батов ($1,36 млрд), пишет Bloomberg.

Фактически программа представляет собой государственное субсидирование расходов на некоторые виды продуктов питания, товаров и услуг.

Под ее действие подпадают около 20 млн таиландских потребителей.

Власти рассчитывают, что она позволит увеличить их расходы и внесет положительный вклад в рост ВВП в размере 0,3-0,4 процентного пункта.

"Экономический рост в четвертом квартале наверняка замедлится, и эта программа станет для него кратковременным стимулом, - заявил журналистам министр финансов Таиланда Экнити Нититанпрапас. - Она будет одним из двигателей экономики".

Программа стимулирования будет действовать с 29 октября по 31 декабря. Большинство таиландских подданных в возрасте от 16 лет смогут получить в ее рамках не менее 2 тыс. батов, но не более 200 батов в сутки до исчерпания лимита.