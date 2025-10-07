Латвия запретит нерегулярное автобусное сообщение с Белоруссией и Россией

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство Латвии утвердило распоряжение министерства сообщения об ограничении пересечения границ с Белоруссией и Россией автобусами при осуществлении международных нерегулярных пассажирских перевозок, объявила во вторник пресс-служба латвийского Минсообщения.

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией и призывом правительства к жителям Латвии воздержаться от поездок в Беларусь и Россию, зафиксирован рост потока нерегулярных организованных автобусных перевозок, а также заторы на приграничных дорогах. (...) Поэтому необходимо ввести ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран", - заявил министр сообщения Атис Швинка, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Распоряжение запрещает перевозчикам осуществлять международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами с пересечением латвийско-белорусской и латвийско-российской границы в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехово с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. Запрет распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации транспортного средства.

"В качестве безопасной альтернативы пересечения границы пассажирами в настоящее время сохраняются регулярные пассажирские перевозки, организованные в соответствии с межправительственными соглашениями и законодательством Латвии", - отметили в пресс-службе.