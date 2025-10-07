BMW увеличил продажи в третьем квартале на 8,8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель BMW AG увеличил продажи в третьем квартале 2025 года на 8,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 588,3 тыс. автомобилей.

Как говорится в сообщении BMW, продажи в Европе выросли на 9,3%, в том числе в Германии - на 12,3%, в США - на 24,9%. Реализация автомобилей группы в Азии не изменилась, при этом в Китае было отмечено снижение на 0,4%.

Продажи бренда BMW в третьем квартале повысились на 5,7%, MINI - подскочили на 37,5%, Rolls-Royce - на 13,3%.

С начала текущего года продажи группы увеличились на 2,4% до 1,796 млн автомобилей.

Реализация электрифицированных автомобилей (электромобили и гибриды) группы в минувшем квартале повысилась на 8% (до 151,282 тыс. единиц), с начала года - на 15% (до 470,313 тыс. единиц). Продажи непосредственно электромобилей в июле-сентябре уменьшились на 0,6% (до 102,864 тыс.), их рост с начала года составил 10% (до 323,447 тыс.).

Акции BMW теряют в цене 1,4% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11,4%.