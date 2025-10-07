Объем золота в ETF в сентябре вырос на внушительные 145,6 т
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в сентябре 2025 года прибавили рекордные $17,3 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это соответствует внушительному объему в 145,6 тонны золота.
Резкий рост цен на золото и приток средств довели стоимость золота в мировых фондах до очередного рекорда на конец месяца - $472,5 млрд. Это соответствует 3 тыс. 837,7 тонны золота, что лишь чуть-чуть уступает историческому рекорду, зафиксированному осенью 2020 года.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:
|Регион
|Сентябрь, $ млн
|Сентябрь, т
|Январь-сентябрь, $ млн
|Январь-сентябрь, т
|Северная Америка
|10 597,3
|89,4
|36 817,6
|345,7
|Европа
|4 405,4
|37,3
|14 133,4
|148,4
|Азия
|2 124,7
|17,5
|12 407,0
|117,8
|другие регионы
|174,9
|1,4
|687,3
|6,9
|Итого
|17 302,3
|145,6
|64 045,3
|618,8