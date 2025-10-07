Поиск

Объем золота в ETF в сентябре вырос на внушительные 145,6 т

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в сентябре 2025 года прибавили рекордные $17,3 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это соответствует внушительному объему в 145,6 тонны золота.

Резкий рост цен на золото и приток средств довели стоимость золота в мировых фондах до очередного рекорда на конец месяца - $472,5 млрд. Это соответствует 3 тыс. 837,7 тонны золота, что лишь чуть-чуть уступает историческому рекорду, зафиксированному осенью 2020 года.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:

РегионСентябрь, $ млнСентябрь, тЯнварь-сентябрь, $ млнЯнварь-сентябрь, т
Северная Америка10 597,389,436 817,6345,7
Европа4 405,437,314 133,4148,4
Азия2 124,717,512 407,0117,8
другие регионы174,91,4687,36,9
Итого17 302,3145,664 045,3618,8
WGC World Gold Council золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Суд в Грузии арестовал организаторов штурма президентской резиденции

Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой механике

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой механике
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7309 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });