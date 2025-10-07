Объем золота в ETF в сентябре вырос на внушительные 145,6 т

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в сентябре 2025 года прибавили рекордные $17,3 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это соответствует внушительному объему в 145,6 тонны золота.

Резкий рост цен на золото и приток средств довели стоимость золота в мировых фондах до очередного рекорда на конец месяца - $472,5 млрд. Это соответствует 3 тыс. 837,7 тонны золота, что лишь чуть-чуть уступает историческому рекорду, зафиксированному осенью 2020 года.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году: