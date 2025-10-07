В США повысили прогноз роста мирового производства жидких углеводородов в 2025 году на 330 тыс. б/с

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2025 году увеличится на 2,68 млн баррелей в сутки (б/с) и составит 105,87 млн б/с. Об этом сообщается в отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Месяцем ранее ведомство прогнозировало рост мирового предложения на 2,35 млн б/с. Таким образом, оценка была повышена на 330 тыс. б/с.

EIA сохранило оценку мирового производства ЖУВ в 2024 году на уровне 103,19 млн б/с, повысило прогноз на 2025-й – со 105,54 млн б/с до 105,87 млн б/с, в 2026-м – со 106,64 млн б/с до 107,17 млн б/с.

Таким образом, в следующем году, по мнению американских аналитиков, мировое предложение вырастет на 1,3 млн б/с (оценка сентября – 1,1 млн б/с).