Темпы накопления запасов нефти Китаем остались главной неопределенностью для ценового прогноза США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировые цены на нефть в последние месяцы оставались стабильными, несмотря на рост запасов нефти, одним из вероятных факторов является увеличение запасов нефти Китаем, полагает EIA.

"Китай не публикует данные о своих запасах нефти. Однако, основываясь на данных об импорте, экспорте, переработке и запасах нефти из сторонних и официальных источников, мы полагаем, что в этом году Китай накопил значительные запасы нефти. Поскольку рост запасов в Китае носил стратегический характер, он потенциально стал источником спроса, ограничивая понижательное ценовое давление в большей степени, чем предполагалось бы на основе наших расчетных балансов", - говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США.

Также EIA не исключает, что мировой спрос на нефть летом был выше, чем ведомство оценивает сейчас, из-за задержки фактических данных.

Ведомство прогнозирует, что средняя цена на нефть марки Brent в 2026 году составит $52 за баррель по сравнению со средним значением $69 за баррель в 2025 году.

"Ключевым фактором неопределенности в нашем прогнозе являются темпы закупок нефти Китаем для пополнения запасов. Если Китай продолжит наращивать запасы такими же темпами, как прогнозировалось в последние месяцы, цены на нефть могут быть выше, чем в нашем прогнозе. Однако замедление закупок Китаем нефти, предназначенной для пополнения запасов, вероятно, окажет понижательное давление на цены на нефть, поскольку в данных о видимых запасах нефти начнет отражаться больше нефти", - говорится в отчете.

Среди других факторов неопределенности EIA перечислил риски перебоев поставок нефти из-за российско-украинского конфликта, а также продолжающиеся торговые переговоры США с рядом стран, которые могут повлиять на спрос на нефть.

Кроме того EIA не исключает, что на фоне ожиданий существенного профицита нефти в конце года ОПЕК+ может пересмотреть планы по увеличению нефтедобычи.