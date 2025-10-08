Поиск

Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе

Фото: Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на проходящих в Египте с помощью американских и арабских посредников переговорах между Израилем и движением ХАМАС по сектору Газа и миру в ближневосточном регионе есть прогресс.

"Я думаю, что есть вероятность того, что мы сможем добиться мира на Ближнем Востоке, даже за пределами ситуации в Газе. Мы хотим немедленного освобождения заложников и так далее", - сказал он журналистам.

Трамп отметил, что стороны "очень близки к заключению сделки (...), которая принесет мир на Ближний Восток". "Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что все ее придерживаются", - добавил американский президент.

В свою очередь, представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил газете The Times of Israel, что "присутствует оптимизм, но очень осторожный", предупредив при этом, что "ХАМАС в любой момент может создать дополнительные препятствия и уйти".

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари отметил, что на переговорах предстоит проработать множество деталей.

"Есть еще много деталей, которые необходимо проработать. На данном этапе нецелесообразно обсуждать, в чем заключаются препятствия, мы будем ждать результатов переговоров в ближайшие дни", - сказал он на пресс-конференции.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти сообщил журналистам: "Сейчас мы находимся на решающем этапе и должны воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться прекращения войны".

Лидер ХАМАС Аль-Хайя подчеркнул, что движение готово к мирному соглашению, но требует "реальных гарантий" прекращения войны.

"Мы подтверждаем нашу полную готовность достичь соглашения о прекращении войны, выводе израильских войск из Газы и освобождении всех израильских пленных - как живых, так и мертвых - в обмен на палестинских заключенных, указанных в плане Трампа", - заявил аль-Хайя египетскому телеканалу "Аль-Кахера".

Он добавил, что "Израиль никогда не выполнял своих обещаний на протяжении всей истории".

Ранее, 30 сентября, Трамп представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающий соглашение о прекращении боевых действий и освобождении израильских заложников. План поддержали ведущие государства региона, в том числе Египет и Катар. И Израиль, и движение ХАМАС выразили согласие с планом.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Дональд Трамп Израиль ХАМАС сектор Газа
