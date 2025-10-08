В столице Мали перебои с топливом из-за атак террористов на пути его подвоза

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бамако, столица Мали, с ночи на вторник столкнулась с дефицитом бензина в связи с тем, что в начале сентября группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (запрещенная в РФ террористическая организация) объявила об операции с целью сорвать доставку топлива в город, передает Associated Press (AP).

AP напоминает, что после того, как группировка объявила о топливной блокаде, она неоднократно нападала на топливозаправщики, шедшие из Сенегала и Кот-д'Ивуара. По данным местной ассоциации местных импортеров бензина, из-за атак сгорели или были уничтожены более сотни заправщиков.

В ответ военные Мали выделили силы для охраны некоторых конвоев с топливом, курсирующих от границ с Сенегалом и Кот-д'Ивуаром до Бамако. Кроме того, для защиты персонала и грузов некоторым импортерам пришлось изменить схемы завоза топлива: к примеру, его доставляют до границы, а там перепродают местным торговцам, которые берут на себя риски с транспортировкой.

По данным агентства, "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", союзная "Аль-Каиде" (запрещенная в РФ террористическая организация), и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) за последние месяцы нарастили атаки в Мали.

Восстание

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Это стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020 - 2023 годах.

Позднее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.