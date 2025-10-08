Литва может ограничить объем ввоза дизтоплива в баках фур

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Литва рассматривает вопрос об ограничении объtма ввоза дизельного топлива в баках грузовых автомобилей до 200 литров для борьбы с его нелегальным импортом из Белоруссии и других стран, заявил в Сейме литовский министр финансов Криступас Вайтекунас. Об этом сообщает Kauno diena со ссылкой на агентство BNS.

"Значительный объем дизельного топлива ввозится из третьих стран, в частности из Беларуси, и мы решили, что в какой-то мере с этим можно бороться, ограничив объем ввоза дизельного топлива в баках. Эта мера аналогична той, что применяют наши соседи в Польше и Латвии", - сказал глава Минфина.

"Если объем бака грузовика составляет тонну или даже полторы, такое ограничение может помочь, поскольку не секрет, что топливо не обязательно расходуется во время поездки этого грузовика", - добавил министр.

По данным Таможенного департамента Литвы, в первом полугодии 2025 года объем изъятых нелегальных нефтепродуктов увеличился на 56% в годовом исчислении - до 25 тонн.

По оценке таможни, ущерб, наносимый литовскому государству из-за незаконного слива топлива и уклонения от уплаты импортных пошлин, может достигать 20 млн евро в год. Незаконный слив топлива может повлечь за собой штрафы, конфискацию топлива, а по решению суда - и конфискацию грузовых автомобилей.