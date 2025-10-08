Какао-бобы подешевели до минимума за 20 месяцев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на какао опустились до минимумов за 20 месяцев, упав примерно вдвое по сравнению с недавними пиками.

Наиболее активный фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе сессии подешевел до $6,150 тыс. за тонну. В прошлом декабре контракт торговался выше $12 тыс.

В Лондоне фьючерсы на какао торгуются на отметке 4,262 тыс. фунтов стерлингов ($5,713 тыс.) за тонну, упав на 58% с многолетних максимумов, наблюдавшихся в прошлом апреле.

Снижение цен на какао стало следствием сокращения потребительского спроса, которое в свою очередь было вызвано резким увеличением цен в последние годы, пишет Financial Times со ссылкой на мнение аналитиков. Кроме того, эксперты ожидают хорошего урожая какао-бобов в крупнейших странах-производителях этой культуры, расположенных в Западной Африке.

"Цены поднимались до безумных высот и не могли долго оставаться на таких уровнях, - отметил аналитик Rabobank Оран ван Дорт. - Котировки снижаются большую часть этого года, но особенно выраженный нисходящий тренд наблюдается с середины августа".