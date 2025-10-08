Поиск

Обсерватория "Спектр-РГ" впервые обнаружила рентгеновское излучение центра Галактики

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" впервые в истории выделил собственное рентгеновское излучение центра Галактики, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Впервые в истории телескоп сумел выделить рентгеновское излучение самого центрального звездного диска, отсеяв помехи от сотен других ярких объектов. И он оказался в три раза "ярче" в рентгене, чем ожидалось", - говорится в сообщении.

"Скорее всего, в сердце Галактики скопилось рекордное количество двойных систем, где вещество падает на белые карлики, вызывая мощное рентгеновское излучение", - отметили в "Роскосмосе".

Госкорпорация также опубликовала иллюстрацию рентгеновского изображения центра Галактики, полученное российским телескопом.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

26 февраля 2022 года космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Как сообщал "Интерфаксу" научный руководитель ИКИ РАН, академик Лев Зеленый, российские специалисты не могут управлять немецким телескопом.

В ИКИ РАН сообщали, что в соответствии с текущей программой обсерватории "Спектр-РГ" обзор всего неба телескопом ART-XC будет продолжаться до конца 2025 года. Это позволит ученым еще раз обновить каталог рентгеновских источников, используя данные восьми обзоров неба. Ожидается, что размер итогового каталога увеличится еще примерно вдвое.

14 ноября 2024 года директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович сообщал "Интерфаксу", что гарантийный срок работы астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" составляет 6,5 лет, однако она сможет проработать дольше гарантийного срока.


