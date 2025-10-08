Поиск

Эрдоган призвал курдское ополчение к интеграции в Сирии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) должны сдержать обещание и войти в состав правительственных формирований Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu.

"СДС обязаны сдержать слово и завершить интеграцию в Сирии", - сказал он.

По его словам, Анкара никогда не допустит, чтобы в Сирия вновь началась нестабильность". Он подчеркнул, что "турецко-курдско-арабский союз - ключ к прочному миру и спокойствию в регионе".

Эрдоган добавил, что территориальная целостность Сирии играет ключевую роль для Турции.

10 марта в Дамаске президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлум Абди подписали соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, отмечали турецкие СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.

Ранее в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо произошли столкновения между курдскими отрядами и правительственными подразделениями. В возглавляемых курдами СДС обвинили военных Сирии в стремлении взять в осаду два населенных преимущественно курдами района в Алеппо.

В сирийском Минобороны заявили, что причиной конфронтации стали "атаки сил Рабочей партии Курдистана/Отрядов народной самообороны и СДС, нападение на гражданских лиц и попытки взять под контроль больше деревень".

Впоследствии стороны добились прекращения огня. 7 октября министр обороны Сирии Мурхеф Абу Касра заявил о достижении всеобъемлющего перемирия с курдскими силами.

