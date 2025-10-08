Страны ЕС начали обсуждать возврат сирийцев на родину

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС готовятся к "деликатным дебатам" о том, позволяют ли нынешние условия возврат или даже принудительное выдворение ряда сирийцев, покинувших страну при режиме Башара Асада, сообщает в среду EURACTIV со ссылкой на рабочий документ.

По данным портала, близкого к институтам ЕС, документ был разослан на этой неделе постпредам стран союза, и его можно считать "первым серьезным размышлением в Брюсселе о возобновлении высылок в Сирию". Вопрос 8 октября обсуждали члены Комитета постоянных представителей (Coreper) перед его вынесением на заседание Совета ЕС по внутренним делам на следующей неделе.

"Документ призывает к дискуссии между правительствами стран ЕС о возможности добровольного и принудительного возвращения, особенно лиц, "представляющих угрозу безопасности", или "осуждённых преступников", которые не имеют права оставаться в ЕС", - пишет электронное издание.

Оно отмечает, что в последние месяцы ряд государств-членов уже приступил к диалогу с переходными сирийскими властями с целью изучения перспективы сотрудничества в том, что касается "механизма возвратов".

В попавшем в распоряжение EURACTIV внутреннем документе говорится, что "несколько государств-членов отныне надеются, что условия позволяют принудительное выдворение".

В Брюсселе полагают, что с падением режима Асада в декабре 2024 года и приходом к власти президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа "политический пейзаж изменился". Но, несмотря на определенное позитивное развитие, ЕС признает, что Сирия пребывает в нестабильном положении.

В документе упоминаются продолжающееся насилие, жертвы среди гражданского населения и масштабные разрушения как препятствия для безопасного возвращения людей.

"В настоящее время Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предостерегает от любого принудительного возвращения. В апреле глава Международной организации по миграции заявил EURACTIV, что масштабное возвращение мигрантов из ЕС в Сирию в настоящее время нецелесообразно", - напоминает издание.