Поиск

Страны ЕС начали обсуждать возврат сирийцев на родину

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС готовятся к "деликатным дебатам" о том, позволяют ли нынешние условия возврат или даже принудительное выдворение ряда сирийцев, покинувших страну при режиме Башара Асада, сообщает в среду EURACTIV со ссылкой на рабочий документ.

По данным портала, близкого к институтам ЕС, документ был разослан на этой неделе постпредам стран союза, и его можно считать "первым серьезным размышлением в Брюсселе о возобновлении высылок в Сирию". Вопрос 8 октября обсуждали члены Комитета постоянных представителей (Coreper) перед его вынесением на заседание Совета ЕС по внутренним делам на следующей неделе.

"Документ призывает к дискуссии между правительствами стран ЕС о возможности добровольного и принудительного возвращения, особенно лиц, "представляющих угрозу безопасности", или "осуждённых преступников", которые не имеют права оставаться в ЕС", - пишет электронное издание.

Оно отмечает, что в последние месяцы ряд государств-членов уже приступил к диалогу с переходными сирийскими властями с целью изучения перспективы сотрудничества в том, что касается "механизма возвратов".

В попавшем в распоряжение EURACTIV внутреннем документе говорится, что "несколько государств-членов отныне надеются, что условия позволяют принудительное выдворение".

В Брюсселе полагают, что с падением режима Асада в декабре 2024 года и приходом к власти президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа "политический пейзаж изменился". Но, несмотря на определенное позитивное развитие, ЕС признает, что Сирия пребывает в нестабильном положении.

В документе упоминаются продолжающееся насилие, жертвы среди гражданского населения и масштабные разрушения как препятствия для безопасного возвращения людей.

"В настоящее время Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предостерегает от любого принудительного возвращения. В апреле глава Международной организации по миграции заявил EURACTIV, что масштабное возвращение мигрантов из ЕС в Сирию в настоящее время нецелесообразно", - напоминает издание.

Сирия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 8 октября

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

Санкции США против сербской NIS отложены еще на неделю

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

В Германии могут внести поправки, позволяющие сбивать неидентифицированные дроны

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });