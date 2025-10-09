Нетаньяху выразил надежду на возвращение удерживаемых ХАМАС израильских заложников

Ожидается, что живые заложники будут освобождены в субботу

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на возвращение израильских заложников ХАМАС после объявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности с движением по мирному урегулированию.

"С божьей помощью мы вернем их всех домой", - сказал Нетаньяху, его цитирует The Times of Israel.

Издание, ссылаясь на источники, сообщает, что все живые заложники в соответствии с достигнутым на переговорах в Египте соглашением будут возвращены в субботу.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social: "Рад сообщить, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного нами плана по мирному урегулированию".