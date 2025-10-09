Министры обороны Таджикистана и РФ обсудили военно-техническое сотрудничество

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вопросы военного и военно-технического сотрудничества Таджикистана и России обсудили министры обороны двух стран Эмомали Собирзода и Андрей Белоусов на встрече в Душанбе, сообщает в четверг пресс-центр Минобороны Таджикистана.

Встреча состоялась в рамках проходящих в Душанбе Саммита "Центральная Азия - Россия" и заседания Совета глав государств СНГ.

"В начале встречи была выражена удовлетворённость высоким уровнем сотрудничества между министерствами обороны двух стран, которое основывается на миролюбивой политике президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Таджикистаном и Россией, "выразив надежду на его дальнейшее развитие в рамках региональных и международных организаций".

В ходе встречи также были рассмотрены и проанализированы вопросы обеспечения безопасности в регионе и мире.