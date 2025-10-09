Поиск

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Фото: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Германия нарастила экспорт в Россию в августе на 53,5% по сравнению с июлем, до 790,4 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления Германии (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце понизился на 8,5% м/м - до 80,6 млн евро.

Августовский экспорт в Россию был на 31,8% выше, чем годом ранее, импорт - на 27,1% ниже.

В январе-августе экспорт в РФ уменьшился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт упал на 35,9%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в августе сократился на 0,5% относительно предыдущего месяца - до минимальных за девять месяцев 129,67 млрд евро. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост экспорта на 0,3%.

Объем импорта снизился на 1,3%, до 112,5 млрд евро, вместо ожидавшегося уменьшения на 0,5%.

Экспорт германских товаров в США в августе уменьшился на 2,5% по сравнению с июлем из-за повышенных импортных пошлин. Объем экспорта в Штаты составил минимальные с ноября 2021 года 10,9 млрд евро. Поставки в Китай выросли на 5,4%, в Великобританию - упали на 6,5%, в страны Европейского союза - сократились на 2,5%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце понизился на 1,9%, из стран за пределами ЕС - на 0,7%. Импорт из Китая сократился на 4,5%, из Великобритании - на 4,6%, тогда как закупки в США выросли на 3,4%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в августе повысился до 17,2 млрд евро с 16,3 млрд евро в июле. Это максимальный показатель с мая.

Германия РФ
