Между курдским ополчением и правительственными силами Сирии произошла перестрелка

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Столкновения между возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС) и правительственными войсками Сирии произошли в провинции Алеппо, в результате один человек погиб, сообщил в четверг телеканал Rudaw со ссылкой на коммюнике Минобороны Сирии.

"Силы СДС атаковали позиции Сирийской арабской армии близ плотины Тишрин к востоку от Алеппо, в результате чего один солдат погиб, несколько других получили ранения", - цитирует телеканал сирийское военное ведомство.

Телеканал сообщил, что СДС подтвердили перестрелку, однако обвинили в ее начале "связанные с Дамаском группы".

"Наши силы ... вступили в бой с нападавшей группой, что привело к прямому столкновению, в результате которого один из нападавших был убит, а остальные бежали", - говорится в заявлении курдских сил.

Напряженность между СДС и государственными вооруженными формированиями усилилась в последние недели, несмотря на заключенное соглашение о прекращении огня. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении этого соглашения.

10 марта в Дамаске президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлум Абди подписали соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты.

Ранее в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо произошли столкновения между курдскими отрядами и правительственными подразделениями. В возглавляемых курдами СДС обвинили военных Сирии в стремлении взять в осаду два населенных преимущественно курдами района в Алеппо.

В свою очередь в сирийском Минобороны заявили, что причиной конфронтации стали "атаки сил Рабочей партии Курдистана/Отрядов народной самообороны и СДС, нападение на гражданских лиц и попытки взять под контроль больше деревень".

Впоследствии стороны добились прекращения огня. В минувший вторник министр обороны Сирии Мурхеф Абу Касра заявил о достижении всеобъемлющего перемирия с курдскими силами.