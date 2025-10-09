Алиев отметил хорошую динамику в отношениях РФ и Азербайджана по всем направлениям

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о хорошей динамике в российско-азербайджанских отношениях по всем направлениям.

"В этом году отношения успешно развивались, в том числе в товарообороте, как вы уже говорили, в развитии товарооборота хорошая динамика, также по всем другим направлениям - нигде не было никакого замедления и никакого отката", - сказал глава Азербайджана в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Душанбе в четверг.