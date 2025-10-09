Поиск

Дефицит бюджета Германии в I полугодии снизился на 15%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии в первом полугодии составил 58,5 млрд евро по сравнению с 68,6 млрд евро за аналогичный период 2024 года, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Таким образом, он сократился почти на 15%.

Доходы выросли примерно на 7% до 992,7 млрд евро. В том числе налоговые поступления повысились на 8,2%, поступления от взносов в фонд социального страхования - на 9,1%.

Расходы увеличились на 6% и составили 1,051 трлн евро. Отметка в 1 трлн евро была превышена впервые, говорится в отчете Destatis.

Дефицит федерального бюджета в январе-июне составил 30 млрд евро (годом ранее - 35,5 млрд евро). Муниципальные бюджеты зафиксировали отрицательное сальдо в размере 19,7 млрд евро (17,5 млрд евро), земельные - 2,4 млрд евро (7,1 млрд евро). Дефицит в кассах социального страхования составил 6,4 млрд евро (8,5 млрд евро).

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Встреча президентов РФ и Азербайджана завершилась

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Нобелевская премия - 2025

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Бельгия опасается, что использование замороженных активов РФ для кредита Киеву можно будет счесть конфискацией

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС готово проявить гибкость в дальнейших переговорах с Израилем по Газе

FT сообщила об обсуждении в НАТО более энергичных мер сдерживания России

FT сообщила об обсуждении в НАТО более энергичных мер сдерживания России
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });