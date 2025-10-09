Дефицит бюджета Германии в I полугодии снизился на 15%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии в первом полугодии составил 58,5 млрд евро по сравнению с 68,6 млрд евро за аналогичный период 2024 года, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Таким образом, он сократился почти на 15%.

Доходы выросли примерно на 7% до 992,7 млрд евро. В том числе налоговые поступления повысились на 8,2%, поступления от взносов в фонд социального страхования - на 9,1%.

Расходы увеличились на 6% и составили 1,051 трлн евро. Отметка в 1 трлн евро была превышена впервые, говорится в отчете Destatis.

Дефицит федерального бюджета в январе-июне составил 30 млрд евро (годом ранее - 35,5 млрд евро). Муниципальные бюджеты зафиксировали отрицательное сальдо в размере 19,7 млрд евро (17,5 млрд евро), земельные - 2,4 млрд евро (7,1 млрд евро). Дефицит в кассах социального страхования составил 6,4 млрд евро (8,5 млрд евро).