ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В ЕС серьезно отнеслись к публикациям в СМИ о якобы разведывательной деятельности венгерской спецслужбы в учреждениях Евросоюза и проведут внутреннее расследование, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

"Еврокомиссия, конечно, принимает к сведению все сегодняшние сообщения в СМИ по данной теме об операциях шпионажа, осуществляемых венгерской разведывательной службой против (институтов - ИФ) ЕС и членов их персонала. Комиссия, как и обычно, очень серьезно относится к таким утверждениям. Мы решительно настроены защищать персонал, информацию и связь комиссии от незаконных разведывательных действий по сбору данных", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Уйвари отметил, что поскольку это вопрос, связанный с безопасностью, он не может его комментировать подробнее. "Но я могу сказать, что мы создадим внутреннюю рабочую группу для проверки этих утверждений", - добавил представитель ЕК.

Ранее на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге на эти публикации ряда европейских СМИ обратил внимание депутат-социалист от Бельгии Элио Ди Рупо, заявивший, что, если они подтвердятся, то это "станет самым крупным скандалом" для ЕС. Он призвал руководство Европарламента "прояснить ситуацию", создав специальную комиссию для расследования.

В четверг в бельгийской газете De Tijd, австрийской - Der Standard и немецком журнале Der Spiegel появилась информация по результату совместного расследования, что работающие в штате венгерского постпредства при ЕС в Брюсселе агенты спецслужбы "под прикрытием", официально занимаясь финансовыми и экономическими вопросами, якобы фактически шпионили за институтами ЕС изнутри. По утверждению СМИ, они за вознаграждение добывали служебную информацию у венгерских чиновников учреждений ЕС.

Согласно данным этого расследования, в шпионской сети якобы замешан нынешний член ЕК от Венгрии Оливер Варгейи.