США ввели санкции против более чем 50 компаний, судов и физлиц из-за связей с Ираном

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Власти США внесли свыше 50 компаний, судов и физлиц в санкционные списки, связанные с Ираном, сообщили в четверг в американском Минфине.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) усиливает действия, направленные на борьбу с экспортом нефти и нефтехимической продукции Ирана, вводя санкции в отношении более чем 50 человек, организаций и судов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подпавшие под санкции люди и организации "способствовали продаже и поставкам иранской нефти и сжиженного углеводородного газа".

Под санкции подпали, в частности, компании из ОАЭ и Китая.