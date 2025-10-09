Поиск

США ввели санкции против более чем 50 компаний, судов и физлиц из-за связей с Ираном

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Власти США внесли свыше 50 компаний, судов и физлиц в санкционные списки, связанные с Ираном, сообщили в четверг в американском Минфине.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) усиливает действия, направленные на борьбу с экспортом нефти и нефтехимической продукции Ирана, вводя санкции в отношении более чем 50 человек, организаций и судов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подпавшие под санкции люди и организации "способствовали продаже и поставкам иранской нефти и сжиженного углеводородного газа".

Под санкции подпали, в частности, компании из ОАЭ и Китая.

США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша потратила на помощь Украине порядка $30 млрд

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Встреча президентов РФ и Азербайджана завершилась

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Нобелевская премия - 2025

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });