Глава Минэнерго Пакистана охарактеризовал поставки нефти из РФ как нерегулярные

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Поставки нефти из России в Пакистан носят нерегулярный характер, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны настроены на более легкие сорта, сообщил журналистам министр нефти и газа Пакистана Али Первез Малик в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМГФ-2025).

"В Пакистане есть пять-шесть нефтеперерабатывающих заводов, и они уже работают с пробными партиями, привезёнными из России. Поскольку российская нефть довольно тяжёлая, а пакистанские НПЗ привыкли к более низкосернистым сортам, в частности, из стран Ближнего Востока, мы стараемся смешивать её с другим поставляемым сырьем и оптимизируем производственные планы", - сказал Малик.

Он отметил, что пакистанские НПЗ продолжают работу с российскими поставщиками, чтобы определить свои потребности.

"Если вы спросите о количестве судов и партий, которые мы получили, то, по-моему, одну или две партии обработала Pakistan Refinery Limited, а ещё три-четыре партии - Cnergyico. Но это происходило скорее спорадически, чем регулярно, из-за проблем, о которых я вам рассказал. Мы корректируем состав нефти, и как только у нас будет понимание, я думаю, можно будет гарантировать более стабильные поставки", - сказал министр.

Он подчеркнул, что между двумя странами нет проблем в расчетах за нефть. Окончательно желаемые объемы ее импорта Пакистан рассчитывает довести в ходе межправкомиссии, которая должна пройти до конца года.

При этом министр подчеркнул, что работа с тяжелыми сортами нефти приведет к увеличению производства мазута. Это может стать препятствием для импорта российской нефти из-за обязательств страны перед Международным валютным фондом.