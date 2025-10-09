Токаев заявил об особом значении России для Казахстана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия для Казахстана имеет особое значение в силу исторических, политических и экономических факторов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана", - сказал Токаев на саммите "Центральная Азия - Россия".

"Отрадно, что ситуация в самом Центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства. Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру Российского государства", - добавил он.