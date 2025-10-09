Поиск

Колумбия предложила, чтобы Катар стал посредником между США и Венесуэлой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро в четверг предложил, чтобы Катар выступил в качестве "посредника" для прекращения военного присутствия США в международных водах у побережья Венесуэлы, где США атаковали небольшие суда, перевозившие, по утверждению Вашингтона, наркотики, сообщило агентство Associated Press.

Накануне Петро заявил, не предоставив доказательств, что на борту последнего судна, уничтоженного американскими военными в Карибском море, могли находиться колумбийцы. Администрация президента США Дональда Трампа сообщала о потоплении за последнее время четырёх небольших судов, предположительно перевозивших наркотики.

Петро отметил, что Катар является проверенным посредником в напряжённых ситуациях, поэтому, вероятно, ему удастся убедить Соединённые Штаты устранить напряженную ситуацию в Карибском море.

В прошлую пятницу глава Пентагона Пит Хегсет объявил об ударе у берегов Венесуэлы по небольшому судну, которое, по его словам, перевозило наркотики. Он заявил, что в результате удара погибли четыре человека, но не предоставил подробностей о том, кто они были и к какой группировке принадлежали.

Трамп заявил американским законодателям, что рассматривает наркоторговцев как незаконных комбатантов и для борьбы с ними требуется военная сила.

Петро назвал применение силы США в отношении судов "непропорциональным", а гибель людей - "убийством", настаивая на том, что пресечение незаконного оборота наркотиков может осуществляться путем захвата, а не ликвидации.

