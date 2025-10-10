США заинтересованы в рабочих контактах с РФ на конференции по разоружению

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Делегация США на конференции по разоружению выразила заинтересованность в возобновлении контактов с Москвой, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

"В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе конференции по разоружению. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом. И в этом нельзя не заметить отличие позиции США от записных европейских русофобов. Представители США дают понять, что заинтересованы в возобновлении рабочих контактов на конференции", - сказал дипломат изданию.

Он отметил, что сейчас взаимодействие с США по-прежнему носит весьма ограниченный характер, если не считать отдельные спорадические контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в публикации.

Сразу после выборов президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп, американцы заняли открыто выжидательную позицию, занимаясь в основном отслеживанием дискуссий, уточняет издание.

Между тем Россия приветствует тот факт, что США признали необходимость создания проверочного механизма Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), подчеркивается в статье.

"При всей ее броскости инициатива выглядит сырой, нет никакой информации о том, как американская сторона собирается воплощать ее в жизнь. Однако мы приветствуем сам факт того, что официальный Вашингтон впервые за долгое время, по сути, признал важность и необходимость создания проверочного механизма КБТО. Это внушает осторожный оптимизм", - приводит газета слова Гатилова.

Издание напоминает, что в начале мая президент США подписал указ о повышении безопасности биологических исследований, который предусматривает прекращение финансирования из госбюджета отдельных видов деятельности с опасными патогенами, в том числе за пределами национальной территории.

По мнению постпреда РФ при отделении ООН в Женеве, "такой шаг можно рассматривать как свидетельство нынешней американской администрации более трезво подходить к вопросам биобезопасности, а также фактическое признание факта экстерриториальных исследований с опасными патогенами".

"Вместе с тем данный указ не снимает все вопросы, связанные с незаконной биологической деятельностью Вашингтона, поскольку допускает финансирование таких "экспериментов" по линии Пентагона при том условии, что они будут проводиться в соответствии с американскими стандартами", - резюмировал Гатилов.