Поиск

США заинтересованы в рабочих контактах с РФ на конференции по разоружению

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Делегация США на конференции по разоружению выразила заинтересованность в возобновлении контактов с Москвой, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

"В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе конференции по разоружению. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом. И в этом нельзя не заметить отличие позиции США от записных европейских русофобов. Представители США дают понять, что заинтересованы в возобновлении рабочих контактов на конференции", - сказал дипломат изданию.

Он отметил, что сейчас взаимодействие с США по-прежнему носит весьма ограниченный характер, если не считать отдельные спорадические контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в публикации.

Сразу после выборов президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп, американцы заняли открыто выжидательную позицию, занимаясь в основном отслеживанием дискуссий, уточняет издание.

Между тем Россия приветствует тот факт, что США признали необходимость создания проверочного механизма Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), подчеркивается в статье.

"При всей ее броскости инициатива выглядит сырой, нет никакой информации о том, как американская сторона собирается воплощать ее в жизнь. Однако мы приветствуем сам факт того, что официальный Вашингтон впервые за долгое время, по сути, признал важность и необходимость создания проверочного механизма КБТО. Это внушает осторожный оптимизм", - приводит газета слова Гатилова.

Издание напоминает, что в начале мая президент США подписал указ о повышении безопасности биологических исследований, который предусматривает прекращение финансирования из госбюджета отдельных видов деятельности с опасными патогенами, в том числе за пределами национальной территории.

По мнению постпреда РФ при отделении ООН в Женеве, "такой шаг можно рассматривать как свидетельство нынешней американской администрации более трезво подходить к вопросам биобезопасности, а также фактическое признание факта экстерриториальных исследований с опасными патогенами".

"Вместе с тем данный указ не снимает все вопросы, связанные с незаконной биологической деятельностью Вашингтона, поскольку допускает финансирование таких "экспериментов" по линии Пентагона при том условии, что они будут проводиться в соответствии с американскими стандартами", - резюмировал Гатилов.

Дональд Трамп ООН США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС по освобождению заложников

Трамп не исключил введение санкции против РФ

Что произошло за день: четверг, 9 октября

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

Польша потратила на помощь Украине порядка $30 млрд

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2436 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });