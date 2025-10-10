Фондовые индексы США завершили торги снижением

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в четверг в минусе.

Трейдеры оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости, в том числе квартальные отчеты ряда компаний.

"Начинается сезон отчетности, и все заняли выжидательную позицию, гадая, сохранятся ли темпы роста прибылей на тех уровнях, которые мы наблюдали последние два квартала", - отметил Мэтью Китор, управляющий партнер Keator Group, работающей в сфере wealth management.

"Если добавить к этому неопределенность, связанную с отсутствием свежих статданных из Вашингтона, и с тем, как придется действовать Федрезерву в этих условиях, небольшая коррекция на рынке акций выглядит вполне естественной", - добавил он.

Протокол заседания ФРС от 16-17 сентября, обнародованный в среду, показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным дальнейшее снижение базовой процентной ставки в этом году. Однако несколько участников заседания не видели необходимости в уменьшении ставки даже в сентябре.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 28-29 октября. Регулятору, возможно, придется действовать вслепую на предстоящем заседании, поскольку важная статистика не публикуется из-за шатдауна.

Член совета управляющих ФРС Майкл Барр в четверг заявил о необходимости сохранения осторожного подхода к снижению ставки, отметив вероятность формирования устойчивого инфляционного давления в США из-за новых пошлин.

"Здравый смысл подсказывает, что в условиях высокой неопределенности следует действовать осторожно", - сказал Барр на мероприятии Экономического клуба Миннесоты. Он добавил, что Федрезерву необходимо собрать дополнительные данные, обновить прогнозы и точнее оценить баланс рисков прежде, чем принимать дальнейшие решения.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов в четверг стали акции Boeing Co. (-4,1%), Travelers Cos. (-3%), Honeywell International Inc. (-2,7%), 3M Co. (-2%), Home Depot Inc. (-1,6%), Apple Inc. (-1,6%).

В числе лидеров роста оказались акции Nvidia Corp. (+1,8%). Бумаги компании подорожали на сообщении Bloomberg о том, что министерство торговли США выдало экспортные лицензии на поставку чипов Nvidia в ОАЭ на несколько миллиардов долларов в рамках двустороннего соглашения о развитии партнерства в сфере искусственного интеллекта.

Уверенный подъем также показали акции Salesforce Inc. (+2%), Merck & Co. (+1,3%), Amazon.com Inc. (+1,1%).

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. поднялась на 4,2% по итогам торгов. Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в третьем финквартале на 11%, однако скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка. Квартальная выручка PepsiCo также превзошла прогноз.

Капитализация Costco Wholesale Corp. увеличилась на 3,1%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте продаж за пять недель до 5 октября включительно на 8%, до $26,58 млрд. Сопоставимые продажи за этот период увеличились на 5,7%.

Цена бумаг Delta Air Lines подскочила на 4,3%. Авиакомпания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 11%, а ее выручка обновила рекордный максимум для этого периода.

Капитализация Tesla Inc. опустилась на 0,7%. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США инициировало расследование, затрагивающее 2,88 млн автомобилей компании, использующих ее систему Full Self-Driving, в связи с более чем 50 сообщениями о нарушениях правил дорожного движения и авариях.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 0,52% - до 46358,42 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,28% - до 6735,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,08%, составив 23024,63 пункта.