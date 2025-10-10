Китай введет специальный сбор для американских судов, входящих в порты КНР

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пекин планирует ввести специальный портовый сбор для американских судов, входящих в порты КНР, в ответ на решение администрации президента США Дональда Трампа взимать сборы с китайских судов.

Портовый сбор будет собираться с судов, принадлежащих американским организациям, компаниям или частным лицам, а также с судов под флагом США, сообщило в пятницу министерство транспорта КНР. Он также будет распространяться на суда, более 25% в которых принадлежит американским структурам.

Сумма сбора, который начнет действовать 14 октября, составит 400 юаней ($56) за тонну груза. Она вырастет до 640 юаней за тонну с 17 апреля 2026 года, до 880 юаней за тонну с 17 апреля 2027 года и до 1,12 тыс. юаней за тонну с 17 апреля 2028 года, сообщил Минтранс КНР.

Для судов, заходящих в несколько китайских портов в рамках одного рейса, специальный сбор будет взиматься только в первом порту.

Ранее администрация Трампа приняла решение ввести сбор в размере $80 за тонну груза для заходящих в американские порты судов, построенных в КНР, а также принадлежащих или управляемых китайскими компаниями.

Минтранс Китая заявил, что решение США нарушает принципы международной торговли, а также соглашение, заключенное ранее двумя странами.