Токаев предложил создать в СНГ центр прогнозирования климатических и техногенных ситуаций

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СНГ в Душанбе предложил создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема", - сказал Токаев.

Он пригласил другие страны подключиться к разрабатываемой инициативе - Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия.

"К подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации", - сказал Токаев.

Президент предложил также учредить на базе Межгосударственного фонда СНГ по гуманитарному сотрудничеству Ассоциацию креативных индустрий. "Предлагаю на базе Межгосударственного фонда СНГ по гуманитарному сотрудничеству учредить Ассоциацию креативных индустрий. Ее главной миссией могла бы стать поддержка молодых талантов, реализация совместных проектов, формирование экосистемы креативной экономики", - сказал он.

Токаев считает важным поддерживать развитие креативных индустрий, которые объединяют традиции и инновации, историческое наследие и современные технологии. "Казахстан тоже пытается предпринимать усилия для развития данной сферы. Добавленная стоимость нашего креативного сектора превысила $2 млрд, в нем занято 143 тысячи человек", - отметил он.

По мнению Токаева, креативные индустрии дают ощутимый экономический эффект. Они стали эффективным инструментом культурной дипломатии, нацеленной на укрепление уз дружбы и добрососедства между странами. "Потенциал стран СНГ в данной отрасли огромен", - убежден президент.

