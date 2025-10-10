Лидер ПМР предложил возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский высказался за проведение встречи с президентом Молдавии Майей Санду и возобновление переговоров в формате "5+2" (с участием РФ, Украины, ОБСЕ и наблюдателей от ЕС и США).

Как сообщила пресс-служба главы ПМР, соответствующее заявление Красносельский сделал на встрече со спецпредставителем председателя ОБСЕ Томасом Ленком и руководителем постоянной миссии организации в Молдавии Изабеллой Сильвией Хартманн. "ОБСЕ играет ключевую роль в сохранении переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Приднестровье рассчитывает на помощь ОБСЕ в том, чтобы диалог между Тирасполем и Кишинёвом вновь стал конструктивным", - заявил Красносельский в Тирасполе.

Он добавил, что "текущий диалог с молдавской стороной вялый и без прогресса, а формат "5+2" и встречи на высшем уровне не работают". "Наши действия направлены только в мирную сторону. Если миссия ОБСЕ также хочет мира, то в моем лице вы найдёте союзника, на которого можете всегда рассчитывать", - сказал глава ПМР.

Пресс-служба перечислила актуальные проблемы региона, которые обозначил Красносельский: блокировка экспорта и счетов приднестровских предприятий в молдавских банках, необоснованные таможенные пошлины, сложности в энергетике и экологической сфере.

"Делегация ОБСЕ подтвердила готовность содействовать восстановлению переговорного процесса и оказать поддержку в организации диалога на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта велись в формате "5+2", который не функционирует более пяти лет. За это время состоялось только одно заседание в таком формате - в Братиславе в конце 2019 года. Оно завершилось безрезультатно, а её участникам не удалось согласовать текст коммюнике по итогам встречи.