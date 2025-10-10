Ж/д сообщение между Абхазией и РФ приостановлено в связи с ремонтом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией временно остановлено в связи с ремонтными работами в Гагрском районе, сообщила пресс-служба Абхазской железной дороги.

"На 2010-м километре железной дороги, в районе поселка Багрипш Гагрского района проводятся берегоукрепительные работы, из-за чего временно остановлено движение поездов. До завершения работ управление Абхазской железной дороги организовало перевозку пассажиров на автобусах от ж/д перегона Цандрипш до Сухума и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что берегоукрепительные работы планируется завершить в пятницу вечером, после чего железнодорожное сообщение будет возобновлено.