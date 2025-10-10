Поиск

Бывший британский премьер Риши Сунак станет старшим советником Microsoft и Anthropic

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак станет старшим советником и стратегическим консультантом Microsoft Corp. и ИИ-стартапа Anthropic.

Об этом Сунак сообщил в соцсети LinkedIn в четверг. Бывший премьер-министр будет консультировать компании по вопросам стратегии, макроэкономических и геополитических тенденций и намерен жертвовать получаемое от этой деятельности вознаграждение благотворительной организации Richmond Project, которую он основал совместно со своей супругой.

Ранее в этом году Сунак получил должность старшего советника в Goldman Sachs Group, где работал в качестве аналитика в 2001-2004 годах.

Сунак занимал пост премьер-министра Великобритании с октября 2022 года по июль 2024 года. До этого (с февраля 2020 года по июль 2022 года) он был министром финансов страны.

