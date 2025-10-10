Поиск

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Забастовки в двух крупнейших портах Европы – Роттердама и Антверпена-Брюгге – привели к значительным задержкам поставок спустя несколько дней после штормов, пишет Bloomberg.

Работники, ответственные за разгрузку и крепление контейнеров на судах и пристанях, в среду начали 48-часовую забастовку в порту Роттердама. Забастовка в основном затрагивает работу контейнерных терминалов порта.

Сотрудники International Lashing Service и Matrans Marine Services, входящие в профсоюз FNV, требуют дополнительного повышения зарплат на 7%.

Затяжные стачки в крупных контейнерных портах могут сказаться на мировой торговле, отмечает Bloomberg. Год назад забастовка грузчиков в американских портах привела к скоплению значительного числа контейнеровозов у Атлантического побережья страны.

"Последствия будут очень серьезными, потому что мировая торговля и без того переживает странные времена", - говорит старший научный сотрудник Университета имени Эразма Роттердамского, специалист в сфере экономики портов Барт Кёйперс. По его словам, забастовки усилят давление на терминалы, а порт Роттердама и так столкнулся со структурными проблемами. В июле порт отмечал исключительную перегрузку в обработке контейнеров в этом году.

Датская AP Moller-Maersk A/S, имеющая значительное присутствие в этом порту, предупредила клиентов о возможном влиянии забастовки на свою деятельность. С 8-10 октября суда столкнутся с задержками и перебоями погрузочно-разгрузочных работ, заявила компания.

Порт Антверпена также испытывает проблемы в связи с серьезными задержками из-за бессрочной забастовки фламандских лоцманов из объединения Professional Association of Pilots. С 5 октября они проводят так называемую итальянскую забастовку, т.е. не выходят за рамки установленного рабочего времени, в знак протеста против федеральных пенсионных реформ.

В порту Антверпена отметили, что по состоянию на утро четверга 65 судов не знали своего графика, 27 испытывали задержки. В порту Брюгге с задержками из-за забастовки лоцманов столкнулись семь судов.

Maersk ожидает, что забастовка лоцманов приведет к серьезным сбоям в возобновлении поставок в и из обоих портов, а прибытие и отправление судов в ближайшие дни будут происходить с существенными задержками.

Нидерланды Роттердам Антверпен-Брюгге
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана

Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" переведен в Баку под домашний арест

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2443 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });