Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Забастовки в двух крупнейших портах Европы – Роттердама и Антверпена-Брюгге – привели к значительным задержкам поставок спустя несколько дней после штормов, пишет Bloomberg.

Работники, ответственные за разгрузку и крепление контейнеров на судах и пристанях, в среду начали 48-часовую забастовку в порту Роттердама. Забастовка в основном затрагивает работу контейнерных терминалов порта.

Сотрудники International Lashing Service и Matrans Marine Services, входящие в профсоюз FNV, требуют дополнительного повышения зарплат на 7%.

Затяжные стачки в крупных контейнерных портах могут сказаться на мировой торговле, отмечает Bloomberg. Год назад забастовка грузчиков в американских портах привела к скоплению значительного числа контейнеровозов у Атлантического побережья страны.

"Последствия будут очень серьезными, потому что мировая торговля и без того переживает странные времена", - говорит старший научный сотрудник Университета имени Эразма Роттердамского, специалист в сфере экономики портов Барт Кёйперс. По его словам, забастовки усилят давление на терминалы, а порт Роттердама и так столкнулся со структурными проблемами. В июле порт отмечал исключительную перегрузку в обработке контейнеров в этом году.

Датская AP Moller-Maersk A/S, имеющая значительное присутствие в этом порту, предупредила клиентов о возможном влиянии забастовки на свою деятельность. С 8-10 октября суда столкнутся с задержками и перебоями погрузочно-разгрузочных работ, заявила компания.

Порт Антверпена также испытывает проблемы в связи с серьезными задержками из-за бессрочной забастовки фламандских лоцманов из объединения Professional Association of Pilots. С 5 октября они проводят так называемую итальянскую забастовку, т.е. не выходят за рамки установленного рабочего времени, в знак протеста против федеральных пенсионных реформ.

В порту Антверпена отметили, что по состоянию на утро четверга 65 судов не знали своего графика, 27 испытывали задержки. В порту Брюгге с задержками из-за забастовки лоцманов столкнулись семь судов.

Maersk ожидает, что забастовка лоцманов приведет к серьезным сбоям в возобновлении поставок в и из обоих портов, а прибытие и отправление судов в ближайшие дни будут происходить с существенными задержками.