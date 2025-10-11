На параде в Пхеньяне продемонстрирована новая ракета большой дальности

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Пхеньяне в ночь на субботу прошел военный парад, посвященный 80-летию правящей в стране Трудовой партии Кореи, сообщают китайские СМИ.

По некоторым данным, на параде была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-20, способная нести самый мощный разработанный в стране ядерный заряд.

На трибуне присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, а также гости из России, Китая и Вьетнама - председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава правительства КНР Ли Цян и экс-президент Вьетнама То Лам.

По завершении парада в Пхеньяне состоялось световое шоу.