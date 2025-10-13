Военнослужащие РФ и Индии отработали на учениях уничтожение диверсионных групп

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские и индийские военнослужащие отработали уничтожение условных диверсионных групп на полигоне в Индии в рамках совместного учения "Индра-2025", сообщили в Минобороны России в понедельник.

"При движении колонны военной техники подразделения отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, организацию первой помощи пострадавшим и их эвакуацию на легких транспортных средствах", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, на учениях отрабатывалось применение беспилотников для ведения разведки местности и нанесения ударов, а также использование средств радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам.

"Дополнительно были отработаны вопросы материально-технического обеспечения, включая доставку боеприпасов в район выполнения боевых задач", - сообщили военные.

6 октября министерство обороны РФ сообщило о начале российско-индийских учений, основной целью которых "является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций". По данным ведомства, учения продляться до 15 октября.