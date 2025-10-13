ЕС на саммите в октябре обсудит помощь Украине, в том числе за счет активов РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Европейский совет 23 октября проанализирует усилия ЕС по дальнейшему давлению на Россию и рассмотрит перспективы финансовой помощи Украине, в том числе за счет замороженных активов РФ, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Мы обсудим, как усилить нашу поддержку Украины, а именно, подтвердив наше обязательство оказывать стране финансовую поддержку в ближайшие годы и рассмотрев возможные варианты, основанные на заблокированных российских активах", - говорится в опубликованном в понедельник письме-приглашении Кошты европейским лидерам на саммит ЕС в Брюсселе.

"Как поддержка Украины, так и давление на Россию остаются двумя необходимыми условиями для достижения справедливого и прочного мира", - отметил председатель Европейского совета.

Саммит, по его замыслу, должен внести вклад в развитие работы по укреплению обороны ЕС. "Дорожная карта по уровню оборонной готовности к 2030 году, которая вскоре будет представлена (Европейской - ИФ) комиссией и высоким представителем (ЕС по иностранным делам - ИФ), станет полезным вкладом в наши обсуждения. Нам необходимо предоставить нашим министрам обороны полномочия для обеспечения реализации и контроля в Совете ЕС, а также укрепить Европейское оборонное агентство", - написал Кошта.

По его словам, неотложность ускорения работы по достижению общей европейской оборонной готовности к 2030 году также подтверждается гибридными атаками против ЕС и нарушениями воздушного пространства государств-членов.

По разделу международной политики главы государств и правительств стран ЕС обсудят, как союз может поддержать продолжающиеся усилия по достижению прочного мира на Ближнем Востоке, основанного на двугосударственном решении, а также восстановление сектора Газа.

Кошта обозначил в своём письме и другие темы предстоящего саммита: миграция, конкурентоспособность ЕС, цифровой и "зелёный" переходы.

Экономическая ситуация в ЕС будет обсуждаться с участием главы Европейского центрального банка Кристин Лагард и председателя Еврогруппы Паскаля Донохью. Речь, в частности, пойдет об укреплении международной роли евро и, в этом контексте, о цифровом евро.

Кошта также сообщил, что включил в повестку саммита дискуссию о том, что можно сделать на европейском уровне для поддержки усилий на национальном, региональном и местном уровнях по улучшению доступа к доступному и достойному жилью. Он отметил, что это обсуждение послужит ориентиром для предстоящего плана ЕС по доступному жилью, которого ожидают от Европейской комиссии.