LG Electronics сократила операционную прибыль в III квартале на 8%, лучше прогноза

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics сократил чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 8%, однако результат оказался лучше ожиданий рынка.

Согласно предварительным данным, операционная прибыль компании в июле-сентябре составила 688,9 млрд вон ($482 млн) по сравнению с 751,9 млрд вон за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 618,79 млрд вон.

Квартальная выручка LG уменьшилась на 1,4% до 21,88 трлн вон.

Как говорится в пресс-релизе компании, снижение прибыли связано с рядом факторов, включая повышение торговых пошлин.

Подразделение LG, выпускающее бытовую технику, сталкивается со сложностями в связи с увеличением пошлин на экспорт его продукции в США, а также с медленным восстановлением потребительского спроса, отмечается в пресс-релизе.

Подразделение, ориентированное на продукцию для автомобильного сектора, вероятно, зафиксировало рекордную прибыль в третьем квартале благодаря высоким продажам премиальных мультимедийных систем для автомобилей.

Компания обнародует окончательные результаты за третий квартал позднее в этом месяце.

Акции LG Electronics в понедельник подорожали на 2,5%. С начала этого года их стоимость снизилась на 3%.

