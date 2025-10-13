Technip Energies изучит альтернативу производства СПГ-модулей в Китае из-за риска повышенных пошлин США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - EPC-подрядчики по строительству заводов СПГ в США могут обойтись без китайских верфей, полагаясь на производственные мощности в других странах Азии и на Ближнем Востоке, сказал генеральный директор Technip Energies NV Арно Пьетон в интервью агентству Bloomberg.

Текущая торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином создает неопределенность с пошлинами на оборудование китайского производства, что вынуждает компании искать альтернативные варианты, заметило агентство.

Пьетон отметил, что Technip Energies имеет большой опыт строительства модульных СПГ-заводов, компоненты которых изготавливаются как в Китае, так и в Индонезии, Таиланде и на Ближнем Востоке, и сейчас компания оценивает достоинства и недостатки производства в Китае и за его пределами.

По его словам, производство в Китае дает преимущества в виде наличия свободных мощностей и низких затрат, но сопряжено с риском повышения пошлин. В то же время в Южной Корее или на Ближнем Востоке затраты выше, но угроза введения повышенных пошлин ниже.

"Более высокие пошлины в итоге лягут на плечи конечного потребителя", - сказал Пьетон, добавив, что компания "вообще не берет на себя риск пошлин".

Technip Energies является подрядчиком по проектированию, закупкам и строительству для планируемого проекта Commonwealth LNG в США и участвует в совместном предприятии с KBR Inc. по проекту Lake Charles LNG в Луизиане. Решение о том, где строить модули для Commonwealth LNG не принято, пока нет окончательного инвестиционного решения по проекту СПГ. Ожидается, что инвестрешение примут во второй половине 2025 года, а производство СПГ начнется в 2029 году.

Ранее в этом году Technip Energies получила контракт на проектирование и изготовление модулей для крупнейшего в мире завода по производству низкоуглеродного аммиака в Луизиане, а также реализует крупные СПГ-проекты в Катаре и Абу-Даби и завершает строительство терминала на западном побережье Мексики.