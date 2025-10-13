Мерц намерен обсудить в понедельник с Трампом украинское урегулирование

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине в понедельник "на полях" саммита по Газе в Шарм-эль-Шейхе.

"Сегодня во второй половине дня я собираюсь воспользоваться возможностью в очередной раз пообщаться с американским президентом, чтобы обсудить то, что мы можем сделать вместе, в том числе завершение украинского конфликта", - передают СМИ слова Мерца.

Мерц отметил, что, по его мнению, Трамп, оказавший влияние на политиков на Ближнем Востоке для урегулирования конфликта в Газе, способен оказать такое же влияние на Москву.

Канцлер добавил, что Берлин по-прежнему готов взять на себя ведущую в роль в дальнейшей координации переговоров по Газе.

Вечером в понедельник в Шарм-эль-Шейхе пройдет саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. В нем примут участие лидеры более чем 20 стран. Председателями станут Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Кроме того, в Шарм-эль-Шейхе пройдет церемония подписания документа о вступления в силу первой фазы перемирия в секторе Газа.