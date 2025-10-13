Baker Hughes оценивает в $100 млн негативные последствия торговых пошлин в этом году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная Baker Hughes Co. оценивает негативные последствия торговых пошлин для компании в этом году более чем в $100 млн.

"Это нарастающее давление, но с ним нужно справляться", - заявил главный исполнительный директор компании Лоренцо Симонелли на Energy Intelligence Forum в Лондоне в понедельник.

Сумма потерь, связанных с инициированной властями США торговой войной, вписывается в прогнозный диапазон, объявленный Baker Hughes в апреле текущего года.

Baker Hughes быстро развивается в направлении обслуживания центров обработки данных. По словам Симонелли, компания активно продает газовые турбины представителям сектора.

За первое полугодие она продала порядка 100 турбин NovaLT, из которых 70% предназначались для дата-центров.

Акции Baker Hughes прибавляют в цене 0,9% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11%.