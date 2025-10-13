Германия планирует направить 7,5 млрд евро на закупку оружия

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Германии собираются выделить 7,5 млрд евро на приобретение вооружений, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Германия готовится уже на этой неделе одобрить приобретение военного оборудования на 7,5 млрд евро (...), в частности, речь идет о заказе на 3,5 млрд евро 274 боевых разведывательных машин у компании General Dynamics Corp., при участии в производстве Hensoldt AG и Rheinmetall AG", - информирует агентство.

Техника должна начать поступать в Бундесвер в 2028 году.

Еще 386 млн евро должны пойти на закупки ракет Sea Sparrow у американской компании Raytheon. Поставки должны пройти в период 2031 - 2033 гг.

Ожидается, что бюджетный комитет Бундестага одобрит контракты на закупки вооружений в среду.

Также власти Германии рассчитывают приобрести за 3,4 млрд евро 150 БМП Schakal у оружейных производителей Rheinmetall AG и KNDS Deutschland.