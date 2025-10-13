В Грузии на 45 минут отключили три телеканала, спецслужба ведет расследование

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) по факту временного отключения в понедельник от эфира трех грузинских телекомпаний начала расследование по статье саботаж, сообщает СГБ.

"Трансляция телеканалов "Имеди", "Маэстро" и GDS была прервана примерно на 45 минут. Проводятся соответствующие следственные действия по статье саботаж", - говорится в сообщении спецслужбы.

В распространенном заявлении телекомпания "Имеди" не исключает, что против телеканала "были совершены противоправные действия".

В эти часы вещание трех грузинских телеканалов восстановлено.