В Сеуле не исключают встречи Трампа и Ким Чен Ына на полях саммита АТЭС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп могут встретиться в октябре на полях саммита АТЭС, предположил южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён. Об этом сообщает "Ренхап".

Министр не исключил, что встреча могла бы пройти в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

"Основываясь на анализе открытой информации и данных, оба лидера, по всей видимости, готовы для переговоров", - сказал Чон Дон Ён.

Ожидается, что в конце октября Трамп приедет в Южной Корею на саммит АТЭС.